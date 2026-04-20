محمد بن راشد: نحن دولة لا تقف عن التعلم والتعليم

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "يستأنف أبناؤنا وبناتنا الطلبة اليوم الدراسة الحضورية في كافة جامعاتنا ومدارسنا.. بعد أن أثبتت منظومتنا التعليمية قدرتها الاستثنائية على استمراريتها الكاملة في ظل الظروف التي مرّت بها المنطقة".
وأضاف سموه:"رسالتي إلى الطلبة والطالبات : نحن دولة لا تقف عند التحديات.. نحن دولة لا تقف عن التعلم والتعليم .. نحن دولة لا تقف مسيرتها ولا تتعطل تنميتها .. نحن دولة تراهن عليكم وتصنع مستقبلها بكم ومعكم ومن أجلكم". 

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

