«سعود بن صقر التعليمية الخيرية» تنظّم معرض «دروب السعادة»

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

افتتحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، معرضها الخيري الواحد والعشرين بعنوان «دروب السعادة»، الذي ينظّمه مركز المعارض الخيرية التابع للمؤسسة، ضمن مبادراته المجتمعية الهادفة إلى دعم الأيتام والأسر من ذوي الدخل المحدود، وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

يأتي تنظيم المعرض تزامناً مع قُرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير احتياجات الأُسر المستفيدة من مستلزمات العيد المتنوعة، بما يسهم في إدخال الفرحة إلى نفوس أبنائها والتخفيف من الأعباء المعيشية عليهم، من خلال تقديم خيارات متعددة تناسب الفئات والأعمار المختلفة.

يضم المعرض أكثر من 21 ألفاً و300 قطعة متنوعة قابلة للزيادة، تشمل الملابس والأحذية والحقائب والألعاب ومستلزمات العيد المختلفة، وتم تجهيزه بأسلوب مبتكر يوفر تجربة مريحة ومتكاملة للمستفيدين.