رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود» الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات، التي تدعم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة.. مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق تعاونهما التنموي، بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء مونتينيغرو خلال اللقاء عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد معالي رئيس الوزراء إدانة الاعتدادات الإيرانية الإرهابية، التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.