«شرطة دبي» تحذر من خطورة الوقوف وسط الطريق

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف في وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، مشيرةً إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن الوقوف وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث بليغة، وتسفر عنها وفيات وإصابات بليغة، منوهاً بضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المُتعطلة بوساطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المُتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.

جاء ذلك، عقب وفاة شخص وإصابة 19 آخرين في حادث اصطدام بين حافلة نقل عمال وشاحنة على شارع اليلايس بعد جسر شارع الشيخ زايد بن حمدان باتجاه شارع الإمارات، نتيجة الوقوف المفاجئ في وسط الطريق، وهو ما يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية الخطرة على الطرق السريعة.

وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث يعود إلى توقف الحافلة بشكل مفاجئ في وسط الطريق بسبب عطل فني، ونتيجة الإهمال وعدم الانتباه، وعدم ترك المسافة الكافية، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 19 آخرين بإصابات متفاوتة، من بينها 8 بليغة و2 متوسطة و9 بسيطة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.