"قضاء أبوظبي" تعزز الوعي بقيم التلاحم والتماسك المجتمعي في يوم الأسرة العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، فعاليات مجتمعية تفاعلية متنوعة في مركز دلما التجاري "دلما مول"، بمناسبة يوم الأسرة العالمي، الذي يصادف 15 مايو من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بدور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستقر، بما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" الرامية إلى دعم الاستقرار الأسري والقيم الداعمة للتماسك الاجتماعي.

ويأتي ذلك، في إطار جهود دائرة القضاء الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال مبادرات وبرامج مبتكرة تستهدف مختلف الفئات، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة المبادرات الداعمة للأسرة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة، بما يسهم في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر على مدار 3 أيام، عدداً من الأركان التفاعلية المتنوعة، من بينها ركن الاستشارات المجتمعية والأسرية، ومساحة للاستراحة الأسرية، إلى جانب ركن التوعية الرقمية للطفل، والذي يضم أنشطة تفاعلية وألعاباً تعليمية ورسائل توعوية عززت التواصل الأسري الإيجابي.

وتشمل الفعاليات ركناً لعرض منتجات وإبداعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف دعم جهود إعادة الدمج المجتمعي وتسليط الضوء على مهاراتهم وإبداعاتهم، بالإضافة إلى ركن الذكاء الأسري والتربية الإيجابية، الذي يقدم جلسات حوارية ونصائح أسرية ومحتوى توعوياً مرئياً لتعزيز جودة الحياة الأسرية.

وتنوعت البرامج والأنشطة المصاحبة لتشمل فعاليات أسرية ترفيهية، إلى جانب ركن للتعريف بخدمات دائرة القضاء الإلكترونية ومبادراتها المجتمعية، فضلاً عن توزيع هدايا للأطفال المشاركين، بما يسهم في توفير أجواء أسرية تفاعلية تجمع بين التوعية والترفيه.