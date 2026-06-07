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خليفة بن طحنون يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد سيف الكلباني

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  • خليفة بن طحنون يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد سيف الكلباني 1/2
  • خليفة بن طحنون يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد سيف الكلباني 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام) 

حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سيف هزاع سالمين الكلباني، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة سلطان هزاع سالمين الكلباني. 
وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة. 

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في مجلس مزيد في منطقة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمعٌ من المدعوّين والمهنئين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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