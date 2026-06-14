«دبي لخدمات الإسعاف» تفوز بجائزة التميز الطبي العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

فازت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بجائزة التميز الطبي العالمي 2026 ضمن فئة الفرق، «فريق الجودة السريرية»، وذلك خلال حفل الدورة الثانية للجائزة. ويأتي التكريم تقديراً لجهود المؤسسة في تطوير منظومة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، ورفع كفاءة الأداء الإسعافي، وتعزيز جاهزية الفرق الميدانية.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة عمل مؤسسي متكامل يقوم على ثقافة التميز والتحسين المستمر، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير قدرات الفرق الإسعافية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطوارئ الطبية.

فريق الجودة

وأكدت الدكتورة شمسة عبدالله بن حماد، مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية، أن الجائزة تمثل تقديراً لجهود فريق الجودة الطبية ودوره في تطوير الأنظمة والإجراءات الطبية، وتعزيز مؤشرات الأداء وجودة الخدمات الطبية والميدانية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية دبي في ترسيخ الريادة العالمية في جودة الخدمات الحكومية والصحية.