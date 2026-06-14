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"الوطني الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات

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"الوطني الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأحد.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.7 درجة مئوية على دمثة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة .
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها تصل إلى 30 كم/س.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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