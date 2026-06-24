«موارد دبي» تُطلق حواراً استراتيجياً للذكاء الاصطناعي المساعد

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أعمال النسخة الأولى من ملتقى الموارد البشرية 2026، الذي انعقد تحت عنوان «الموارد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد»، وتحت شعار «الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل. الإنسان في موقع القرار. والسياسات ترسم الطريق»، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية وصناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والموارد البشرية من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن التحول الذي يشهده العالم اليوم يتجاوز الأتمتة التقليدية إلى جيل جديد من الأنظمة الذكية القادرة على دعم العمليات والمساهمة في تنفيذ المهام والتأثير في القرارات، الأمر الذي يتطلب من الحكومات تطوير أطر وسياسات تواكب هذا التحول وتحافظ في الوقت ذاته على القيم التي يقوم عليها العمل الحكومي.