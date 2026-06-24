مناطق جديدة لتنفيذ مسارات الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل دائرة البلديات والنقل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة مسارات الدراجات الهوائية في إمارة أبوظبي، عبر مشاريع جديدة تستهدف تعزيز الربط بين المناطق السكنية والحيوية، بما يدعم منظومة التنقل المستدام، ويوفِّر خيارات تنقّل آمنة وصديقة للبيئة تلبّي احتياجات السكان، وتواكب النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.

وتشمل التوسعات المرتقبة تنفيذ مسارات جديدة على امتداد شارع الخليج العربي باتجاه مدينة محمد بن زايد بمحاذاة مشروع القناة، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الترابط بين الأحياء السكنية والمرافق الخدمية والترفيهية، وربطها بشبكة واسعة من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية، بما يشجّع أفراد المجتمع على تبنِّي أنماط تنقل أكثر صحة واستدامة.

وتأتي هذه المشاريع استكمالاً للجهود التي تنفذها دائرة البلديات والنقل لتطوير شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، حيث تستهدف الخطط الحالية استكمال شبكة يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من 411 كيلومتراً، تشمل 227 كيلومتراً في جزيرة أبوظبي و184 كيلومتراً في البر الرئيس والجزر المرتبطة به، بما يسهم في تعزيز الربط بين المناطق السكنية والمراكز الحيوية ومرافق الأعمال والترفيه.

بيئة حضرية

تنسجم هذه التوسعات مع رؤية أبوظبي الرامية إلى تطوير بيئة حضرية أكثر استدامة ومرونة، من خلال تشجيع استخدام وسائل التنقل الصديقة للبيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة الإمارة واحدة من المدن الرائدة عالمياً في التخطيط الحضري المستدام والبنية التحتية الداعمة لأنماط الحياة الصحية.

المسارات السطحية

تظهر مؤشرات التنفيذ تقدماً ملحوظاً في عدد من المشاريع، إذ تم إنجاز ما يزيد على 202 كيلومتر من إجمالي الشبكة المستهدفة، منها 89 كيلومتراً من المسارات السطحية في جزيرة أبوظبي و113.45 كيلومتراً في البر الرئيسي والجُزر المرتبطة به، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال نحو 209 كيلومترات خلال المراحل المقبلة وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

وتُمثل جزيرة أبوظبي محوراً رئيساً في هذه الخطة من خلال تنفيذ شبكة بطول 227 كيلومتراً، تشمل مسارات سطحية ضمن عدد من المناطق الحيوية، إلى جانب مشروع نوعي لمسار دراجات عالي السرعة يلتف حول الجزيرة بطول 52 كيلومتراً.