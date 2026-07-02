بلدية أبوظبي تؤكد ضرورة الالتزام بتطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة خلال الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - نظّمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعية حول قانون السلامة في الحر، بمشاركة 404 شركات عاملة في قطاع البناء والإنشاء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، ورفع مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف.

ركّزت الورشة على تعريف أصحاب العمل والمشرفين على العمال بأهمية تطبيق برنامج إدارة الإجهاد الحراري، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من تأثير العمل في الأجواء الحارة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية في المواقع الإنشائية.

وتطرقت إلى آليات تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة خلال فصل الصيف، ومتطلبات السلامة في الحر، وأبرز الإجراءات الواجب اتباعها لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، لاسيما القرار رقم 401 لسنة 2015 الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي يحظر أداء الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.

وأكدت البلدية أهمية التزام شركات المقاولات والعاملين في قطاع البناء والإنشاء بالقرار، حفاظاً على سلامة العمال وصحتهم المهنية، مع التركيز على مخاطر العمل أثناء فترات ارتفاع درجات الحرارة، وطرق الوقاية من الإجهاد الحراري، وآليات التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب ضرورة توفير وسائل التبريد المناسبة، وفترات الراحة، وتوزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع.

وفي هذا السياق، أوضح عمر محمد الشحي، مدير قطاع خدمات البلدية بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، أن هذه الورشة تأتي ضمن التزام البلدية بتعزيز ثقافة الوقاية في مواقع العمل، ودعم الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء لتطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية، بما يضمن حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، ويعزّز بيئة عمل آمنة ومستدامة خلال فصل الصيف.

ويشمل حظر العمل وقت الظهيرة العمال الذين يؤدون أعمالهم في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة، ومن أبرز الفئات عمال البناء والإنشاء، عمال الطرق والبنية التحتية، عمال الحفر والتمديدات، عمال الصيانة الخارجية، عمال التشجير والزراعة والحدائق، عمال النظافة وجمع النفايات في المواقع الخارجية، أما العاملون داخل المباني المغلقة أو المواقع المكيفة والمجهزة بوسائل الحماية المناسبة فلا ينطبق عليهم الحظر، شريطة الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية.

ودّعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع والعاملين في المواقع الإنشائية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة أو متطلبات السلامة في الحر، وذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة والبريد الإلكتروني hse@adm.gov.ae، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية ودعم جهود حماية العمال.

وأكدت البلدية مواصلتها تنفيذ البرامج التوعوية والحملات الرقابية طوال أشهر حظر العمل وقت الظهيرة، بما يعزز جاهزية الشركات للتعامل مع ظروف العمل الصيفية، ويرسّخ ثقافة السلامة والوقاية في قطاع البناء والإنشاء، وصولاً إلى بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة تحفظ صحة وسلامة العمال وتدعم جودة الحياة في مدينة أبوظبي.