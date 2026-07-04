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منصور بن زايد يهنئ الرئيس المصري على التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم

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منصور بن زايد يهنئ الرئيس المصري على التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم 2026.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ألف مبروك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري الشقيق، وللأمة العربية، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «أداء بطولي ومستحق للفراعنة، وكل التوفيق لهم في مواصلة هذا المشوار المشرف وإسعاد جماهيرهم وكل العرب».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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