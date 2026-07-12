رئيس الدولة يصل إلى العلمين في زيارة أخوية ويبحث مع الرئيس المصري تعزيز علاقات التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم..العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتنميته في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين في زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى مصر.

كما تطرق سموه والرئيس المصري إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد سموه والرئيس المصري خلال اللقاء حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق اليوم مدينة العلمين حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه في المطار فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

يرافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد يضم كلاً من..سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.