حاكم رأس الخيمة: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية خالدة في تاريخ الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن "يوم عهد الاتحاد" يمثل مناسبة وطنية خالدة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، نستذكر فيها، بكل فخر واعتزاز، الرؤية الحكيمة والجهود المخلصة للآباء المؤسسين، "طيب الله ثراهم"، الذين حققوا حلم الاتحاد، ووضعوا اللبنة الأولى لمسيرته المباركة، وأرسوا دعائم دولة قوية ومتماسكة تقوم على قيم الوحدة، والتلاحم، والتعاون، والأمن، والاستقرار.

وقال سموه، إن الثامن عشر من يوليو سيظل محطة فارقة في مسيرة دولة الإمارات، نجدد فيها العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه من الحكام المؤسسين، طيب الله ثراهم، مستلهمين قيم الاتحاد ومبادئه الراسخة، وماضين بثقة وعزم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة، تحت قيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد سموه أن عهد الاتحاد لم يكن مجرد وثيقة تاريخية، بل كان رؤية استراتيجية استشرفت المستقبل، وأرست نموذجاً فريداً في الوحدة والتنمية والإنجاز، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التقدم والابتكار والتنمية المستدامة.

وأشار سموه إلى أن الأجيال الجديدة تمثل امتداداً حقيقياً لمسيرة الاتحاد، وأن الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم من قيادة القطاعات المستقبلية يمثلان ركيزة أساسية لاستدامة مسيرة التنمية، وترسيخ دعائم الاتحاد والمكتسبات الوطنية، وتحقيق المستهدفات، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، ويرسخ مكانتها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في صناعة المستقبل عالمياً.

وقال سموه: " إن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي صون هذا الإرث التاريخي العظيم والبناء على إنجازاته، وتعزيز قيم الوحدة والتلاحم والتسامح التي قام عليها الاتحاد، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة، وترسيخ نهج الريادة والتميز".

وتوجه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، داعياً الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والازدهار.