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عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية فنزويلا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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  • عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية فنزويلا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية 1/4
  • عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية فنزويلا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية 2/4
  • عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية فنزويلا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية 3/4
  • عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية فنزويلا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية 4/4

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عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية فنزويلا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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20 يوليو 2026 23:23

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي فيلكس بلاسينسيا، بمناسبة تعيينه وزيراً للسلطة الشعبية للعلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية.
وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي فيلكس بلاسينسيا بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يدعم خططهما التنموية ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.
كما بحث الوزيران، خلال الاتصال، مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

المصدر: وام

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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