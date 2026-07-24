الإمارات تترأّس مجموعة عمل لتطوير معايير سلامة الغذاء خلال مؤتمرات دولية بجنيف

ابوظبي - سيف اليزيد - عززت دولة الإمارات دورها المؤثر في تطوير المعايير الغذائية الدولية، من خلال مشاركتها في أعمال الدورة التسعين للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي «CCEXEC90»، والدورة التاسعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي «CAC49»، اللتين عُقدتا في مدينة جنيف.

وترأّس وفد الدولة سعادة موزة سهيل المهيري، الممثل الجغرافي لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي، ورئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، ونائب المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، وذلك تأكيداً لحضور الدولة كشريك فاعل في صياغة التوجهات العالمية المرتبطة بسلامة الغذاء ومستقبل النظم الغذائية.

وَبرزت دولة الإمارات خلال الاجتماعات باختيارها للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الإلكترونية المعنية بتطوير المبادئ التوجيهية لتقييم مخاطر الأغذية ونُظم الإنتاج الجديدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في خطوة تجسّد الثقة الدولية المتزايدة بالدور الإماراتي كشريك فاعل في تطوير المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وتعكس مكانة الدولة الريادية في المحافل الدولية.

كما شهدت المشاركة الإماراتية حضوراً فاعلاً في عدد من الاجتماعات والفعاليات الفنية والاستراتيجية المصاحبة، من بينها الحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية حول العبء العالمي للأمراض المنقولة بالغذاء لعام 2026، إضافة إلى المشاركة بدعوة من منظمة الصحة العالمية في النقاش الإستراتيجي حول البروتينات البديلة، الذي جمع نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين لمناقشة التوجهات المستقبلية للابتكارات الغذائية، ودور البروتينات البديلة في دعم استدامة النظم الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وفي إطار حرص دولة الإمارات على مواكبة التوجهات العالمية الناشئة والتقنيات المستقبلية، شارك الوفد الإماراتي كذلك في قمة «AI for Good Global Summit 2026»، التي تُعد إحدى أبرز المحافل الدولية المعنية بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة.

وخلال المشاركة، اطلع الوفد على أحدث الابتكارات والتطبيقات التقنية والحلول المستقبلية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والزراعة والاستدامة، واستشرف فرص توظيف التقنيات الحديثة في دعم الأنظمة الغذائية والرقابية مستقبلاً.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى الوفد، برئاسة سعادة موزة سهيل المهيري، سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حيث تم استعراض مستجدات أعمال هيئة الدستور الغذائي، وبحث سُبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية والبعثة الدائمة، بما يدعم الحضور الإماراتي الفاعل في المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.

وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات تعكس التزامها الراسخ بدعم أعمال هيئة الدستور الغذائي، والمساهمة في تطوير المعايير الغذائية الدولية، بما يعزّز سلامة الغذاء وجودته، ويرسّخ مكانة الدولة كشريك دولي موثوق في القضايا المرتبطة بالغذاء والأمن الغذائي.

وتعكس هذه المشاركة المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بالغذاء، ودورها المتنامي في دعم تطوير معايير عالمية تواكب الابتكار، وتعزز استدامة النظم الغذائية وحماية المستهلك، بما ينسجم مع رؤية الدولة الرامية إلى بناء منظومة غذائية أكثر أمانًا واستدامةً وجاهزيةً للمستقبل.