"أبوظبي للصحة العامة" يطلق هويته المؤسسية الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة هويته المؤسسية الجديدة وشعاره الجديد، اللذين يجسدان رؤيته المستقبلية لقيادة منظومة الصحة العامة والوقاية في الإمارة، ويعكسان تحولاً استراتيجياً نحو بناء منظومة صحية ذكية واستباقية، تتنبأ بالمخاطر الصحية، وتعزز التدخل المبكر، وتوفر الوقاية والرعاية الشخصية على نطاق واسع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الصحة المديدة، وبناء مجتمع أكثر صحة ومرونة واستدامة.

شعار مركز أبوظبي للصحة العامة

ويأتي إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة في وقت يشهد فيه العالم تحولاً في مفهوم الرعاية الصحية من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، حيث يواصل المركز قيادة هذا التحول في أبوظبي من خلال تطوير منظومة للصحة العامة تضع الوقاية في صدارة أولوياتها، وتستفيد من المعرفة والبيانات والابتكار والذكاء الاصطناعي لتمكين الأفراد من اتخاذ أفضل القرارات الصحية.

ويجسد الشعار الجديد رؤية المركز في الجمع بين أصالة الهوية الإماراتية واستشراف مستقبل الصحة العامة، إذ استُلهم تصميمه من حبة البركة بوصفها رمزاً متجذراً في التراث ارتبط عبر الأجيال بالصحة والوقاية، ومن السرود الإماراتي تعبيراً عن أن الارتقاء بالصحة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الأفراد والمؤسسات والشركاء لبناء مجتمع أكثر صحة.

وصُمم الشعار على هيئة درع واقٍ يعكس الدور المحوري الذي يؤديه المركز في حماية صحة المجتمع من خلال الوقاية والجاهزية والتدخل المبكر، فيما تستند الهوية البصرية إلى أربعة مرتكزات رئيسة، هي "التراث، العلم، الإنسان، والبيانات"، بما يجسد رؤية تجمع بين القيم الإماراتية الأصيلة والابتكار العلمي، ويؤكد أن مستقبل الصحة العامة يُبنى بالشراكة، ويقوده العلم، وتمكّنه البيانات.

وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة رسالة المركز في الإسهام ببناء منظومة صحية تهتم بالإنسان قبل المرض، وتعمل على الوقاية قبل العلاج، من خلال تمكين أفراد المجتمع بالمعرفة والبيانات والابتكار، وتعزيز الصحة العامة عبر مختلف مراحل الحياة.

ولتحقيق هذه الرؤية، يقود المركز جهوده من خلال ثلاثة محاور استراتيجية مترابطة تشمل الكشف المبكر والوقاية، وبناء مجتمع أكثر وعياً بالصحة، وتعزيز جاهزية منظومة الصحة العامة، بما يشكل الأساس لمنظومة صحية قادرة على التنبؤ بالمخاطر، والتدخل المبكر، وحماية صحة المجتمع بصورة استباقية.

وترجم المركز هذه الأولويات إلى منظومة متكاملة تضم أكثر من 40 برنامجاً للصحة العامة تشمل "الوقاية، الكشف المبكر، تعزيز الصحة، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها"، بما يسهم في بناء منظومة صحية ذكية تواكب مختلف مراحل حياة الإنسان.

فعلى مستوى التنبؤ والوقاية المبكرة، يقود المركز برنامج "إفحص" الذي يعزز الكشف المبكر عن عوامل الخطورة والأمراض، بما يتيح التدخل في الوقت المناسب والحد من تطورها، إلى جانب برنامج الفحص الجيني قبل الزواج الذي يدعم الوقاية من الأمراض الوراثية وتمكين الأسر من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، وبرنامج الإدارة الشخصية للوزن الذي يقدم نموذجاً متكاملاً للرعاية الوقائية الشخصية من خلال خطط علاجية مصممة وفق احتياجات كل فرد للوقاية من السمنة والأمراض المزمنة.

كما يقود المركز برامج متخصصة في الوقاية من السرطان، وبرامج التحصين، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، والصحة المهنية، والصحة البيئية، والصحة النفسية، وصحة المجتمع، بما يعكس نهجاً متكاملاً يركز على تحسين صحة السكان، والوقاية من الأمراض، وتعزيز جودة الحياة.

وفي إطار تمكين المجتمع من تبني أنماط حياة أكثر صحة، يقدم المركز برنامج "صحي" الذي يعزز التغذية الصحية ويرسخ السلوكيات الغذائية السليمة، فيما يجسد "مهرجان الصحة" منصة سنوية تجمع أفراد المجتمع والشركاء من مختلف القطاعات لتقديم تجارب تفاعلية تعزز الثقافة الصحية وتحول الوعي إلى سلوك مستدام.

ويعمل المركز بالشراكة مع الجهات الحكومية، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، على تنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية مستمرة تسهم في تشجيع تبني أنماط حياة صحية تشمل النشاط البدني، والتغذية الصحية، والرفاه النفسي، وصحة النوم، وتهيئة بيئات داعمة للصحة، بما يعزز تغيير السلوك الصحي، ويجعل الخيارات الصحية جزءاً من الحياة اليومية لأفراد المجتمع.

ويمثل توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي أحد الممكنات الرئيسة لهذا التحول، إذ يعمل المركز على الاستفادة من البيانات الصحية والتحليلات المتقدمة لرصد الاتجاهات الصحية، وتحديد عوامل الخطورة على مستوى السكان، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وتصميم تدخلات وقائية أكثر دقة وتخصيصاً، بما يعزز الانتقال من الاستجابة للتحديات الصحية بعد وقوعها إلى التنبؤ بها قبل حدوثها والتدخل المبكر للحد من آثارها، ويدعم بناء منظومة صحية أكثر ذكاءً واستباقية.

وبالتوازي مع ذلك، يواصل المركز تعزيز جاهزية منظومة الصحة العامة من خلال تطوير قدرات الرصد الوبائي، وتعزيز منظومة الرصد الوبائي والمراقبة الصحية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ الصحية.

ويجسد مركز قيادة العمليات الطبية الموحّدة، الذي يعمل بالتعاون مع أكثر من 100 منشأة للرعاية الصحية وجهة حكومية وشريك استراتيجي، نموذجاً متقدماً لمنظومة صحية قادرة على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها والاستجابة لها بكفاءة، بما يعزز حماية صحة المجتمع ويضمن استدامة المنظومة الصحية.

وقال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن الهوية المؤسسية الجديدة تؤسس لمرحلة متقدمة في مسيرة تطوير الصحة العامة في أبوظبي، وتعكس انتقالاً نحو منظومة صحية تستبق المرض بالتنبؤ والوقاية، وترتكز على المعرفة والبيانات والابتكار والشراكات لتمكين الأفراد من عيش حياة أكثر صحة، وبناء منظومة صحية ذكية واستباقية تعزز جودة الحياة، وتكرس مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً في الصحة العامة.