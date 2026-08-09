«الوثبة للرطب» يتوج الفائزين في نخبة الوثبة و«لولو»

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصلت فعاليات الدورة الأولى من «الوثبة للرُّطب»، أمس، بإعلان نتائج مسابقتي «نخبة الوثبة للرُّطب» و«لولو» لمزارع منطقة أبوظبي، ضمن المهرجان الذي تنظّمه هيئة أبوظبي للتراث في مهرجان الشيخ زايد الصيفي بمنطقة الوثبة، ويختتم فعالياته اليوم.

وتوّج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير العام لهيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، الفائزين في المسابقتين، حيث أسفرت نتائج «نخبة الوثبة للرُّطب»، عن فوز سيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الأول، وحلّ سالم عبدالله محمد هاشل القايدي ثانياً، وجاء خليفة سهيل علي ربيع المزروعي في المركز الثالث.

وخصّصت اللجنة المنظمة للمسابقة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 528 ألف درهم، حصل منها الفائز بالمركز الأول على 125 ألف درهم، والثاني على 100 ألف، والثالث على 60 ألف درهم.

وفي مسابقة «لولو»، أسفرت النتائج عن فوز راشد محمد حرمش المنصوري بالمركز الأول وحصل على جائزة 100 ألف درهم، وجاء أحمد محمد عبدالله السويدي في المركز الثاني وحصل على جائزة 75 ألف درهم. وتُعد مسابقة «لولو» أول إدراج للصنف ضمن مسابقات مزاينة الرُّطب في إمارة أبوظبي، وخُصصت للمشاركات المنتجة في مزارع منطقة أبوظبي.

واستقبل المهرجان أمس مشاركات مسابقتي الفرض والزاملي، بإجمالي 930 كيلوجراماً قدّمها 93 مشاركاً في 186 مخرافة. وبلغت مشاركات الفرض 460 كيلوجراماً قدّمها 46 مشاركاً في 92 مخرافة، فيما استقبلت مسابقة الزاملي 470 كيلوجراماً قدّمها 47 مشاركاً في 94 مخرافة، على أن تُعلن نتائجهما مساء اليوم على مسرح المهرجان.