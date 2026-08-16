زراعة معقدة لكبد تعيد إلى مريض ستيني صحته في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (الاتحاد)

نجح فريق معهد برجيل لزراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي في إعادة الأمل إلى المريض «ثانغافيلو تشاندرا موهان»، البالغ من العمر 68 عاماً، بعد خضوعه لعملية زراعة كبد معقدة، أعطته حياة وأملاً جديداً بعدما مر بمرحلة مرضية متأخرة (التليف الكبدي) كانت تهدد حياته، وذلك بعد معاناته لسنوات من تقدم المرض ومضاعفات خطيرة.

وبدأ تشاندرا موهان ما يصفه بـ«المرحلة الثانية من حياته» إثر خضوعه لعملية زراعة الكبد، بعدما فرض المرض خلال الأشهر التي سبقت الجراحة قيوداً كبيرة على حياته اليومية، إذ تطور مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل الاستقلاب (MASLD) إلى مرض كبدي في مرحلته النهائية، مصحوباً بعدة مضاعفات، ما جعله يشعر بالإرهاق حتى عند القيام بأنشطة بسيطة مثل المشي.

شُخّص تشاندرا موهان بتليف الكبد عام 2011، وعلى رغم محاولته التعايش مع المرض وتلقيه الرعاية الطبية المنتظمة، واصلت حالته الصحية التدهور مع مرور الوقت، حتى أصبحت زراعة الكبد هي الخيار العلاجي الوحيد القابل للتطبيق.

جاهزية

قال الدكتور بارثي سرينيفاسان: «تقدم تعافي المريض بسلاسة، وتمكن من الانتقال من رعاية وحدة العناية المركزة إلى التعافي في الجناح وفقاً للخطة الموضوعة، فبعد خمسة أيام في وحدة العناية المركزة، نُقل تشاندرا موهان إلى الجناح، حيث بدأ العلاج الطبيعي، قبل أن يغادر المستشفى ويعود إلى منزله بعد عشرة أيام».

وأوضحت الدكتورة آمنة محمد إبراهيم حمدان الهنائي، استشارية أمراض الجهاز الهضمي وأخصائية أمراض الكبد وزراعة الأعضاء: «قمنا بتوفير مشتقات الدم، بما في ذلك الصفائح الدموية والدم، لضمان جاهزيتنا للتعامل مع أي حالة طارئة أثناء الجراحة وبعدها، وبحمد الله سارت العملية بسلاسة».