شاهد .. عاجل | وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير مروّع وانهيار ابنته داخل المستشفى – (صور وتفاصيل)

كتب امير فتحي في الأحد 3 ديسمبر 2023 11:21 مساءً - توفي منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما ، بعد مسيرة فنية ناجحة ، حيث تعرض لحادث سير برفقه زوجته.

وتعرضت زوجة الراحل التي كانت معه في الحادث لبعض الكدمات البسيطة، حيث وضعها الأطباء تحت الملاحظة .

وفاة أشرف عبدالغفور

وفور وصول ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور ، انهارت في البكاء من الصدمة، حيث حرص رئيس نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي على دعمها ومواساتها.

آخر صورة لأشرف عبدالغفور وابنته

وكان آخر هذه الصور التي جمعت الأب وابنته في شهر أغسطس الماضي، أثناء حضورهما مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، حيث قامت ريهام بنشر خمس صور جمعتها بوالدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وعلقت ريهام على الصور ببعض الكلمات التي أكدت على مدى حبها واعتزازها بوالدها حيث قالت: ” لما يكون تاريخك أكثر سحرا منك ” .

مسيرة أشرف عبد الغفور

والراحل هو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

عمل لفترة قصيرة معيدا في معهد السينما قبل أن يهجر السلك الأكاديمي وينضم إلى المسرح القومي، الذي وقف على خشبته أمام عمالقة التمثيل في مصر من أمثال حسن البارودي وشفيق نور الدين وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن ونعيمة وصفي وسميحة أيوب.

وتميز الفنان الراحل في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني، ومنها مسلسلات “القاهرة والناس”، و”زيزينيا”، و”جبل الحلال”، وشارك في أبرز المسلسلات الدينية التي قدمت في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، مثل “الليث بن سعد”، و”الإمام النسائي”، و”هارون الرشيد”.

كما قدم عبد الغفور عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية، منها “فرقة المرح”، و”صوت الحب”، و”الشوارع الخلفية”، و”الرسالة”.

وكرمه المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة عام 2021، ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.

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