طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 4 يونيو: صفحة جديدة

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الحمل بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية حكيمة وحرصه على ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل يومى، كما يتسرع أحياناً فى اتخاذ أى قرار .

برج الحمل فى حظك اليوم

يعرف مولود برج الحمل بصفات أخرى منها حبه الشديد للمغامرة، كما يحب تربية الحيوانات الأليفة، ويتمتع بشخصية مستقلة عنيدة، لذلك يرفض أن يملى عليه أى أحد أى قرار.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل النجمة إيما واتسون، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

تخلص من شعورك الدائم بالإحباط وافتح صفحة جديدة فى حياتك المهنية، وضع أفكارا مميزة تساعدك على إبهار من حولك وخاصة رؤسائك فى العمل.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تخلص من الأسباب التى تجعل الخلافات بينك وبين شريك حياتك تزيد أكثر طوال الوقت، وافتح صفحة جديدة معه حتى تعيشان حياة سعيدة وهادئة.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك واتبع نظاما غذائيا صحيا مناسبا لك ولا تفرط فى تناول الأطعمة الدسمة من جديد، وحاول أن تسترخى لبعض الوقت حتى تتحسن حالتك المزاجية.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة أن يتخلص من العوامل التى تتسبب فى إثارة الخلافات بينه وبين شريك حياته حتى ينعم بحياة هادئة.