دونالد ترامب: وفاة مصابة في الهجوم على الحرس الوطني بينما يصارع المصاب الآخر من أجل الحياة

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى ان "سارة بيكستروم، وهي أحد عنصرَي الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قبل يوم قرب البيت الأبيض، توفيت بينما الجندي الآخر يقاتل من أجل حياته".
وقال ترامب متحدثا في منتجعه مارالاغو في فلوريدا، إنه علم بوفاة بيكستروم قبل وقت قصير من بدء مكالمته عبر الفيديو مع القوات الأميركية في مناسبة عطلة عيد الشكر.
وفي سياق منفصل٬ أعلن ترامب أن "الولايات المتحدة ستبدأ قريبا جدا استهداف مهربي المخدرات الفنزويليين في عمليات برية وليس فقط في البحر"، فيما تشهد العلاقات واشنطن وكراكاس توترا متصاعدا.
وأكد ان "على الأغلب لاحظتم أن الناس لم يعودوا يرغبون في نقل المخدرات بحرا، وسنبدأ منعهم من ذلك برا أيضا". وأضاف "الطريق البري أسهل، لكن ذلك سيبدأ قريبا جدا".
ومنذ أيلول، استهدفت القوات الأميركية أكثر من 20 قاربا يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.
