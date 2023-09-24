انت الان تتابع خبر مواقع التواصل تتداول صورة لشقيقة الشهيد ابو بكر السامرائي وهي تبكي.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الادعاء المرفق مضلل، إذ أن الصورة مأخوذة من بث سبق أن قامت به فتاة عراقية تدعى (غادة) تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمحال ملابس باسم (بيلا للالبسة الخليجية)، ومن خلال متابعة نشاطها عبر حساباتها أتضح أنها أغلقت المحال لفترة وانقطعت عن النشر عبر حساباتها لتعود بعدها خلال شهر كانون الأول عام 2022، وهي ترتدي السواد حزنًا على وفاة شقيقها، وهذا ما يؤكد أن الشخص المتوفى هو ليس الملازم أول الشهيد المعروف أبو بكر عباس السامرائي.



أيضًا نفت "غادة" بعد أن قمنا بالتواصل معها للاستفسار عن الأمر أن يكون شقيقها هو "السامرائي" مؤكدةَ على أن الأمر "إشاعة"، وفقا للمجموعة.