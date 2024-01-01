تعرى أمام مجتمعه سياسيا واقتصاديا وعسكريا .. محاولة نتنياهو تجاوز الخطوط الحمراء مع مصر إنتحار

الشارقة - اميمة ياسر - قال خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، إن خطاب رئيس الوزراء الإسـ ـرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا هو استفزازي وانتـ ـحاري واعتـ ـداء على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

ولفت مخلوف، إلى أنه يرى أن الغرض من تصريح نتنياهو هذا، جر مصر مبكرا في حـ ـرب مباشرة ردا عليه، لكن لا ننسى أن مصر ترد دائما على من يتجاوز الخطوط الحمراء عمليا وليس بالتصريحات، ولنا في ذلك مثل في الخط الأحمر المرسوم في سرت - الجُفرة، فلن تنظر القيادة السياسية لهذا التصريح على أنه تصريح استفزازي قدر ما هو تصريح انتحـ ـاري بالنسبة لرئيس وزراء الكيان الصـ ـهيوني، وفق تعبيره.

وأكد مخلوف، أن "هذا التصريح مجرد محاولة يائسة ويابسة من نتنياهو للإيحاء بالاستمرار في الحكم، ومداعبة مجتمعه بالتصريحات التعاطفية التي ستؤتي بظلالها سريعا على تقليص فترة تواجده داخل السلطة في إسـ ـرائيل، خاصة أنه تعرى أمام مجتمعه سياسيا واقتصاديا وعسكريا من حركات المقـ ـاومة في فلسـ ـطين.. فما بالنا من جيش قوي منظم مصنف عالميا كالجيش المصري؟ لذا أتضامن مع فكرة اعتبار هذا التصريح انتـ ـحاريا".