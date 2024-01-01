القصف الاسرائيلي استهدف حرم مستشفى ميس الجبل الحكومي والعناية الالهية حالت دون وقوع اصابات

استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي حرم مستشفى ميس الجبل الحكومي، وسقوط قذيفة في موقف السيارات التابع للمستشفى قرب السور، حيث ادّت الى تطاير الشظايا ووصلت الى داخل قسم الطوارئ وحالت العناية الالهية دون وقوع اصابات في صفوف الطاقم الطبي والتمريضي المناوب.

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