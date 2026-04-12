المفاوضات تتواصل بين أميركا وإيران في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - تتواصل، ليل السبت الأحد، المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، سعيا لوضع حد للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

بموازاة ذلك، أكد الجيش الأميركي أن مدمرتين تابعتين له عبرتا مضيق هرمز لإزالة الألغام وإقامة مسار بحري آمن في الممر الحيوي.

ويعد المضيق نقطة محورية في المفاوضات، إذ تطالب الولايات المتحدة ودول عدة بضمان حرية الملاحة فيه بعدما أغلقته إيران.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، مساء السبت، إنّ المحادثات "متواصلة".

وأوضح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن ممثلي الأطراف الثلاثة يلتقون وجها لوجه، على عكس المفاوضات التي أجرتها واشنطن وطهران في الأشهر الماضية، وكانت تتمّ عبر وسطاء ينقلون رسائل بين وفدين في غرفتين منفصلتين.

وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأميركي ضمّ نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.