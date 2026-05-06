الصحة اللبنانية تعلن أحدث حصيلة لعدد الشهداء والإصابات منذ بدء العدوان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، 04 مايو 2026، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي بلغت 2696 شهيدا و8264 جريحا.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانه على مناطق متفرقة جنوب لبنان، مخلفا شهداء وجرحى، وتدمير مبانٍ، وبنى تحتية.

ونقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام، قصف طيران الاحتلال ومدفعيته بلدات شحور، تولين، برعشيت، صفد البطيخ، ياطر، مجدل سلم والشعيتية، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجيرات في الخيام والقنطرة، تزامناً مع تحليق المسيرات في أجواء جنوب لبنان.

كما أنذر جيش الاحتلال سكان بلدات وقرى: قانا، دبعال (قضاء صور)، قعقعية الجسر وصريفا، بالإخلاء الفوري، بالتزامن مع استهداف طيران الاحتلال عدة بلدات.

المصدر : وكالة وفا