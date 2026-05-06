إيران تستهدف الإمارات وعُمان.. الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب القصوى

القاهرة - كتب محمد نسيم - تشهد منطقة الخليج تطورًا لافتًا في مستوى التصعيد العسكري، عقب إعلان الإمارات وسلطنة عُمان عن تعرضهما لهجمات صاروخية ومسيّرات (قادمة من طهران)، في سياق توتر إقليمي متصاعد، وذلك بعد وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي الإمارات، أعلنت هيئة إدارة الطوارئ والأزمات أن الدفاعات الجوية تعاملت مع “تهديد صاروخي”، فيما أكدت وزارة الدفاع أنها تتعامل مع “اعتداءات بالصواريخ والمسيّرات قادمة من إيران”.

وأضافت الوزارة أنه تم رصد 4 صواريخ أُطلقت من إيران، جرى اعتراض 3 منها بنجاح، بينما سقط الرابع في البحر. فيما أفاد المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة بإصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية جراء استهداف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

بالتوازي، أفادت وكالة الأنباء العُمانية عن مصدر أمني بإصابة شخصين إثر استهداف مبنى سكني في ولاية بخاء، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش البحريني حالة التأهب القصوى، وذلك في ضوء التطورات الأمنية بالمنطقة.

الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب

من جهتها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الاستنفار عقب التطورات المتسارعة في منطقة الخليج.

وأوردت القناة الإسرائيلية 12، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، أجرى خلال يوم الإثنين، عدة مشاورات أمنية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في إحاطة لصحافيين، بشأن التصعيد: "نراقب ونحن بحالة تأهب، ولا تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

كما نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أن تل أبيب تتابع “بتأهب” مجريات الأحداث، فيما أفادت صحيفة “معاريف” بأن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن إيران تسعى لحصر التصعيد داخل نطاق الخليج.

وفي المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع نفيه وجود أي خطة لاستهداف دولة الإمارات.

وفي سياق متصل، أشار مسؤول إماراتي في تصريح لشبكة CNN إلى توقعات باحتمال تنفيذ هجوم أميركي أو إسرائيلي ضد إيران خلال 24 ساعة.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهة في الخليج، واحتمال تفعيل أطر التنسيق الأمني بين بعض الدول الإقليمية وشركائها الدوليين، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة ومضيق هرمز، مع استمرار التحذيرات من سيناريوهات تصعيد محسوب خلال الساعات القادمة.

المصدر : وكالات