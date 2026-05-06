ترامب: إيران "ستُباد من على وجه الأرض" إذا استهدفت السفن الأمريكية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، 04 مايو 2026، إن إيران "ستُباد من على وجه الأرض" إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ ما وصفه بـ"مشروع الحرية".

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام، مشيراً إلى استمرار الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأكد أن الولايات المتحدة تمتلك أسلحة ومعدات عسكرية متطوّرة وقواعد منتشرة حول العالم، قائلاً إنها قادرة على استخدامها "إذا لزم الأمر". وأضاف ترامب أن "الحصار البحري على إيران هو أعظم مناورة عسكرية في التاريخ".

المصدر : وكالات