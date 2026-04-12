اتفاق ينظّم الإنفاق المالي في كامل ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، الوصول إلى اتفاق ينظّم الإنفاق المالي بشكل موحد في كامل ليبيا بعد 13 عاماً من التعثر السياسي.

وأعرب الدبيبة عن ترحيبه بالاتفاق بين جميع الفرقاء الليبيين، وخصوصاً حكومتي طرابلس وشرق ليبيا، معتبراً أن المستفيد الأول من هذا الاتفاق هو المواطن الليبي.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذه، حتى يكون له أثر إيجابي على تحسّن مستوى المعيشة واستقرار الأسعار واستعادة قوة الدينار الليبي.

وأشاد بجهود مصرف ليبيا المركزي ومندوبي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لتحقيق هذا التوافق، مثمناً الدعم التقني من وزارة الخزانة الأميركية التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق. وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، أمس، توقيع ممثّلي مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عيسى القول إن هذا الاتفاق ليس مجرد وثيقة مالية، بل يكتب فصلاً جديداً من فصول العمل الجاد والتعاون الصادق.