شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تناقش استعدادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الأخيرة والزيارات الميدانية التي قامت بها في الفصل التشريعي الثاني.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آية مدني، بشأن عدم وجود خطة واضحة من وزارة الشباب والرياضة لدعم الاتحادات الرياضية والرياضيين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بباريس 2024.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود لبيب، بشأن عدم البدء في الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي رغم صدور الموافقة منذ أكثر من عام.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن إعادة تخصيص أرض فضاء ووضع يد مركز شباب كفر أبو الديب لإقامة ملعب نجيل سباعي وكافيتريا وحديقة طفل، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة.