إتحاد بلديات الاقليم الشمالي تمنى على اتحاد بلديات الضاحية تأجيل قرار وقف استقبال نفايات المنطقة

عقد إتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي في مركزه في بلدة مزبود، إجتماعاً برئاسة رئيس الإتحاد جورج طانيوس الخوري وحضور الأعضاء، وتم التباحث في أزمة النفايات المستجدة، في ضوء قرار إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والشويفات وقف إستقبال نفايات الشوف في مكب "الكوستا برافا".

وأكد المجتمعون، في بيان، على "إستحالة بلديات اقليم الخروب إيجاد حل لموضوع النفايات في القرى التي ستعود النفايات وتتكدس في شوارعها وأحيائها، في ظل العجز المادي للبلديات الذي يفاقم الوضع".

وطالب الاتحاد، الحكومة، بـ"تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الملف الخطير"، متمنياً على "إتحاد بلديات الضاحية والشويفات تأجيل تنفيذ هذا القرار قدر الإمكان، إفساحاً في المجال لإيجاد حلول لهذا الموضوع، خصوصا في ظل الوضع القائم والضاغط حالياً، مع الشكر لإتحاد بلديات الضاحية وبلدية الشويفات على كل ما تحملوه سابقاً".

وأكد أنه "سيقوم بإتصالاته مع باقي بلديات الشوف وعاليه لتنسيق المواقف، ومع جميع الفاعليات والمرجعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وصولا الى إيجاد تصور عام لمصلحة الجميع في هذا الموضوع".