يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: اغتيال العاروري عملية عالية الجودة وكل قادة حماس مصيرهم الموت

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين بان "اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية، هي عملية عالية الجودة وكل قادة حماس مصيرهم الموت".

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