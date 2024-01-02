داني دانون: أهنئ الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وقوات الأمن على قتل صالح العاروري

هنأ عضو حزب "الليكود" في الكنيست الإسرائيلي داني دانون "الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وقوات الأمن على قتل المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري في بيروت، وعلى كل من شارك في عملية "طوفان الاقصى" في 7 تشرين الاول أن يعلم أننا سنصل إليهم وتصفية الحسابات معهم".

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