ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتانياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال صالح العاروري

اعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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