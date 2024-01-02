الرشق: عمليات الاغتيال الصهيونية داخل فلسطين وخارجها لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، أن "عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة".

وشدد الرشق، على أن "هذه الدماء تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة".