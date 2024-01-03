أرسلان: العدو من خلال جريمة اغتيال العاروري يبحث عن انتصار وهمي يغطّي فيه عجزه وخسارته التاريخية

اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "العدو من خلال جريمة اغتيال صالح العاروري يبحث عن انتصار وهمي يغطّي فيه عجزه وخسارته التاريخية، وكسر هيبة جيشه في الداخل الفلسطيني وغزّة. جريمة نكراء يريد الصهاينة منها جرّ لبنان إلى آتون الحرب، التي وإن حصلت، ستكبده خسائر لن يتوقعها. الرحمة لأرواح الشهداء والنصر لفلسطين ولبنان وللمقاومين أينما وجدوا".

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