شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: عدد الخليج 365 بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد: غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن جريدة الخليج 365 تنفرد بعدد غير مسبوق ومتميز بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد، حيث يحتفي العدد المطبوع في كل صفحاته بعيد الميلاد المجيد وهو مالم يحدث من قبل، كما تشمل صفحات العدد المميز مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "وعلى الأرض السلام فى محبة المسيح وأبنائه الكرام"، فضلا عن الحوار المتميز مع البابا تواضروس تضمن تصريحات هامة وشاملة عن رؤيته في الكثير من الملفات الهامة.

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن العدد المميز يجمع بين صفحاته الكثير من المعلومات الثرية عن تاريخ بعض المقدسات المسيحية ورجال الدين المسيحي ويضم مقالات لهم ولقاءات معهم، وهو مايجعل منه عدد ثري يحظى بالاهتمام من جموع القراء.

ويشمل العدد المطبوع عدد من الملفات الهامة، بعناوين"

شرف الكرازة.. نعبد الله ونقدس الوطن.. الرئيس والبابا.. 10 سنوات من محبة الله والبلد.. ناصر وكيرلس الزعيم والمبروك.. البابا: الدولة صححت أخطاء 160 سنة.. معمودية الفن.. أرواح وديعة ومواهب بديعة.. قناديل مضيئة حول هالة المسيح.. سفراء مارمرقس فى أرجاء الأرض.. أجراس الكنائس.. دقات مؤمنة على أبراج الزمن.. قدم مباركة فى تراب أم الدنيا ".