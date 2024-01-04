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قانون التعليم يشترط الإعلان عن وظائف المعلمين قبل شغلها

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القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم ، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في المادة 76 منه  شروط شغل وظيفه المعلم و هو:

 

مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون, يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) منه من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة, وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.

 

ويجوز في حالة الضرورة, وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.

 

ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم, وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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