شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التعليم يشترط الإعلان عن وظائف المعلمين قبل شغلها والان مع تفاصيل الخبر
مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون, يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) منه من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة, وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.
ويجوز في حالة الضرورة, وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.
ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم, وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
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