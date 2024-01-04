القوات الروسية تحبط 9 دوريات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “الشرق” التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، صباح اليوم الخميس، أن فرقة المدفعية الروسية قد أحبطت تسع محاولات لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث فقدت كييف 115 جنديًا ما بين قتيل أو جريح.

وقال غوردييف “في الـ 24 ساعة الماضية، قمعت نيران المدفعية تسع محاولات من جانب العدو لتدوير المقاتلين في مناطق نوفوميخايليفكا، وستارومايورسكي وبريوتني”.

وأضاف أن الجيش الأوكراني فقد ثلاث مركبات عسكرية، ومستودع ذخيرة ميداني، وحتى 115 جنديًا قتيلًا وجريحًا وفقا لـ”سبوتنيك”.