"حزب الله": استهداف تجمعَين لجنود العدو في المطلة ومحيط موقع المنارة وتحقيق إصابات مباشرة

كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:10 من قبل ظهر اليوم الخميس 2024-1-4، تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ​المنارة​ بالأسلحة المناسبة؛ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 11:20 من قبل ظهر اليوم، تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في ​المطلة​ بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".