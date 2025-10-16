الاقتصاد

سعر سولانا (SOLANA) يرتفع بتأثير دعم محوري – تحليل – 16-10-2025

2025-10-16 13:23PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر عملة WLD (WLDUSD) تحركات جانبية ضيقة على المستويات اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما يكبح من هبوط سعر العملة طيلة الفترة الماضية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.16815322$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.85800989$ مع وجود فرص قوية لكسره.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

