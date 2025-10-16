سعر سهم C3.ai, Inc (AI) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 16-10-2025

تقدم قليلاً سعر سهم C3.ai, Inc (AI) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من المسار الإيجابي حول السهم، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 18.64$، ليستهدف مستوى المقاومة 23.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد