سعر سهم Advanced Micro Devices (AMD) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 16-10-2025

صعد سعر سهم بلاك روك BLACKROCK, INC (BLK) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 1,168.35$، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 1,168.35$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 1,275.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد