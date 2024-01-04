الناتو يشترى 1000 صاروخ (باتريوت) لتعزيز الدفاعات الجوية لدول الحلف خلال 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) نيتها شراء ألف صاروخ من طراز (باتريوت) بهدف تعزيز الدفاعات الجوية لدول الحلف في إطار خطة شاملة للحلف لتطوير منظومات الدفاع الجوي لكل: من ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا بشكل خاص أخذا في الاعتبار طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان أصدرته قيادة الحلف فى بروكسل أنه سيتم تنفيذ خطة لتعزيز قدرة دول الحلف على إنتاج منظومات الصواريخ (أرض- جو) مع العمل على إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية من الذخائر المستنفذة في ترسانات دول الحلف.

وقال أمين عام الناتو ينس ستولينبيرج -في البيان- إن دول الحلف أمامها مهمة إعادة تعزيز ترساناتها الدفاعية الجوية على ضوء كثافة الهجمات الصاروخية وهجمات المسيرات التي نفذتها روسيا خلال عام 2023 ضد أوكرانيا، مؤكدا التزام الحلف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مواطني الدول الأعضاء فيه وتعزيز قدرتها على إنتاج الذخائر.

وبحسب بيان الحلف، تم اعتماد موازنة قدرها 5ر5 مليار دولار أمريكي لتمويل صفقة شراء صواريخ (باتريوت) وإنتاج المزيد منها في إطار شراكة بين مؤسسة (كوملوج) ومؤسسة (رايثيون) التي تقع خطوط إنتاجها الصاروخية في ألمانيا وهي من النوعيات القادرة على إصابة الأهداف الجوية المعادية سواء للمقاتلات النفاثة والمروحيات بل حتى اعتراض الصواريخ الموجهة (أرض- أرض) بهدف تعزيز مناعة الدفاعات الجوية في دول الطوق الأطلسي المواجهة لروسيا في شرق أوروبا.