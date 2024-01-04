أعلن شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، "أننا تلقينا معلومات استخبارية عن صواريخ أطلقت من تعز اليمنية باتجاه باب المندب". ويأتي ذلك في ظل استمرار تنفيذ القوات المسلحة اليمنية لتهديداتها باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة الأمن البحري "أمبري": تلقينا معلومات استخبارية عن صواريخ أطلقت من تعز اليمنية باتجاه باب المندب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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