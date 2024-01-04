هيئة الحشد الشعبي: جاهزون لتنفيذ الأوامر بحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، أنّ "قصف مقار الحشد تُعدّ وتحد للسيادة العراقية ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة "جاهزيتنا لتنفيذ الأوامر بحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه". وفي وقت سابق من اليوم، قُتل قيادي عسكري وعنصر في قصف أميركي استهدف مقراً للحشد الشعبي في بغداد، في هجوم حمّلت السلطات العراقية مسؤوليته للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

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