خارجية الكويت دعت مواطنيها في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية

دعت وزارة الخارجية الكويتية، المواطنين المتواجدين في لبنان إلى "توخي الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية، تفاديًا لأي تصعيد عسكري في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتداعياته".

وحثت، في بيان، المواطنين إلى "الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات اللبنانية في حال حدوث أي طارئ داعية إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في بيروت".