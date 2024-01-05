شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو القطامى: الحوار الوطني تخلى عن الخطب الرنانة وكسر حالة السكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني نجح في الخروج بتوصيات ناجحة أعادت العديد من الملفات التي تؤرق المواطنين إلى السطح من جديد، لبحثها وتقديم رؤى حقيقية لحلها من كافة المحاور، مشيرا إلى أنه ساهم في تفعيل مبدأ العمل المشترك في إطار بناء الجمهورية الجديدة ووضع حلول فعالة قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع في كثير من القضايا الشائكة.

وأوضح "القطامي"، أن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في تحريك الحياة الحزبية وكسر حالة الجمود والسكون التى سادتها فى العقد الأخير من عمر الدولة المصرية، فقد تطرقت جلسات الحوار إلى الكثير من المناقشات العميقة والعلمية والموضوعية بما فيها القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ونوه بأن أهم ما ميز الحوار الوطني أنه تخلى عن الخطب الرنانة، وركز على تقديم الحلول بشكل واقعي وعملي، من خلال رجوعها إلى أصولها وتحديد جذور المشكلة لحلها بشكل حاسم، من خلال سماع الرأي والرأي الآخر.