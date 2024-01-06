"النشرة": حذر شديد في القطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق متواصل لطيران التجسس الإسرائيلي

ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "حال من التّرقّب والحذر الشّديدَين، تسود القطاع الشّرقي من جنوب لبنان هذا الصّباح، انطلاقًا من محور سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري وحتّى منطقة العرقوب ومزارع شبعا في قضاء حاصبيا، وذلك بعد ليل ساخن من القصف المتبادل بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي جدّدت ليلًا قصفها على المنطقة المحرّرة في راشيا الفخار والفرديس وأطراف الهبارية وكفرشوبا وحلتا وكفرحمام".
وأوضح أنّ "هذا القصف كان قد أدّى إلى قطع الطّريق في منطقة السماقة بين راشيا والماري، وكذلك الطريق الّتي تربط كفرشوبا بشبعا في تلال سدانة"، مشيرًا إلى أنّ "منذ ليل أمس وحتّى صباح اليوم، ينفّذ الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي طلعات استكشافيّة فوق حاصبيا وامزارع شبعا، وصولًا حتّى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفّاح".
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